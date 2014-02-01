اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة

أكد الدكتور محمد السيد سلامة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها اليوم، بعد أن تم رصد جميع الدرجات، واعتمادها من الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة.

وأضاف "سلامة"، أن النتائج الأولية لعملية تصحيح الأوراق بعد انتهاء الامتحانات تُبشر بارتفاع درجات الطلاب هذا العام، ومن المتوقع أن تفوق نتائج العام الماضى مثلما حدث فى الشهادة الابتدائية، التى وصلت نسبة النجاح فيها إلى 92.2% بفارق 1.1 عن العام الماضى.

وأشار "سلامة" إلى أن نسبة النجاح هذا العام بين طلاب الشهادة الإعدادية ستتجاوز العام الماضى، حيث إن المؤشرات الأولية لعملية رصد الدرجات أثبتت نجاح ما يقرب من 90% من الطلاب، وذلك قبل أن تنتهى الكنترولات من علمية رصد الدرجات بشكل كامل.