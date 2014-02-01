رسميا .. شيكابالا في سبورتنج لشبونة بعد لعبة الثواني الحاسمة

انضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي رسميا بعد صفقة شهدت إثارة بالغة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

شيكابالا انضم رسميا إلى لشبونة وصيف الدوري البرتغالي حتى الآن، ووقع على عقود انضمامه لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

صفقة شيكابالا كانت قريبة عندما كان في مصر وأتم اتفاقه مع الزمالك وسبورتنج لشبونة.

ولكن بعد وصوله البرتغال، رفض مسؤولي لشبونة ضمان مطالب الزمالك من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

واشترط مسؤولي الزمالك على شيكابالا تحمل غرامة باوك، بجانب سداد الغرامة الموقعة عليه على خلفية أزمته مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للزمالك.

ولكن اللاعب خرج في وسائل الإعلام المصرية، وأعلن عن أنه لن يلعب كرة القدم حال فشل الصفقة، وقال: "إن فشلت سأعود لأجلس بجانبهم ولن أشارك".

ثم تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والذي طالب ممدوح عباس رئيس النادي السابق بتحمل غرامة باوك، وتدخل عمرو الجنايني سريعا وتوسط لدى الإدارة ونجح في حل الأزمة.

وقبل ساعة واحدة من غلق باب القيد في البرتغال، بدأت إدارة الزمالك في صياغة العقود والبدأ في إجراءات إرسال البطاقة الدولية للاعب.

وبالفعل وصلت في أخر سبع ثوان من غلق باب القيد بحسب ما أكده عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعبين لقناة صدى البلد في وقت مبكر من صباح الجمعة.