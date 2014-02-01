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شيكابالا يرتدي قميص الأسطورة فيجو في لشبونة

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شيكابالا يرتدي قميص الأسطورة فيجو في لشبونة شيكابالا يرتدي قميص الأسطورة فيجو في لشبونة

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق وسبورتنج لشبونة الحالي على اختيار الرقم 7 ليرتديه مع فريقه البرتغالي.

لشبونة واحدا من أعرق الأندية البرتغالية والتي خرج منها الداهية كريستيانو رونالدو ومن قبله لويس فيجو نجما ريال مدريد في أوقات مختلفة.

رونالدو اعتاد على ارتداء رقم 28 في لشبونة، بينما انتقل إلى الرقم المفضل لديه 7 بانضمامه إلى مانشستر يونايتد.

أما لويس فيجو، فقد ارتدى الرقم 7 مع لشبونة، وأيضا مع منتخب البرتغال، في الفترة من 1989 وحتى 1995.

وجمع شيكابالا بانتقائه القميص رقم 7 أسطورتي الفريق الذي يحتل وصافة الدوري البرتغالي حتى الآن.

ووقع شيكابالا على عقود انضمامه لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بداية من يناير الجاري.

وينضم شيكابالا إلى تدريبات لشبونة بداية من صباح السبت.

ويستعد لشبونة لاستضافة أكاديميكا على ملعب خوزيه ألفالدي بالجولة 17 للدوري.

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