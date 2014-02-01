رسميا.. يوفنتوس يضم أوسفالدو حتى نهاية الموسم

(إفي): أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا اليوم رسميا عن تعاقده مع المهاجم بابلو أوسفالدو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من ساوثامبتون الإنجليزي.

وبحسب البيان الذي نشره نادي "السيدة العجوز"، فإن المهاجم الإيطالي سينضم معارا حتى 31 مايو/آيار، مع وجود بند يسمح بشرائه نهاية الموسم مقابل 19 مليون يورو

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ويملك أوسفالدو (28 عاما) خبرة بأجواء الكالتشو، حيث لعب في السابق لفرق بولونيا وفيورنتينا وروما، ومع الاخير سجل 28 هدفا في 55 مباراة قبل أن يشد الرحال للبريميرليج.

كما سبق أن دافع أوسفالدو عن قميص فريق إسبانيول الإسباني بين عامي 2009 و2011.