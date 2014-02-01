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ليفربول يعير مدافعه كواتيس لناسيونال الأوروجوائي

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ليفربول يعير مدافعه كواتيس لناسيونال الأوروجوائي ليفربول يعير مدافعه كواتيس لناسيونال الأوروجوائي

(إفي): أعلن المدافع الأوروجوائي الدولي سباستيان كواتيس اليوم الجمعة عن انتقاله معارا من صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي لناسيونال المحلي لمدة ستة أشهر.

وقال كواتيس في تصريحات للصحافة المحلية بأوروجواي "أريد أن اشكر ليفربول لأنه لم يضع اي صعوبات لعودتي إلى هنا. وقعت لناسيونال".

كان اللاعب (23 عاما) قد بدأ مسيرته في صفوف ناسيونال وانتقل إلى "الريدز" في منتصف 2011 لكنه لم يشارك معه كثيرا.

وتعرض كواتيس في أغسطس 2013 لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراته الودية مع منتخب بلاده أمام اليابان.

بعدها خضع اللاعب لجراحة في البرازيل وهو في المرحلة الاخيرة من فترة التعافي.

وأضاف كواتيس "انتظر تسلم الإذن الطبي في 20 فبراير/شباط المقبل للعودة إلى الملاعب".

وجراء إصابته، غاب المدافع الأوروجوائي عن المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال البرازيل، الذي تأهل إليه بخوض لقاء فاصل أمام الأردن ممثل آسيا.

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