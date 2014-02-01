أوبوميانج يقود دورتموند للعودة إلى نغمة الانتصارات

(إفي): عاد بروسيا دورتموند أخيرا للانتصارا بفوز ثمين مساء الجمعة على مضيفه آينتراخت براونشفيج بهدفين لهدف في افتتاح الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة ليقترب بفارق نقطة مؤقتا عن الوصيف باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد براونشفيج عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

جاء الانتصار بعد أربع جولات متتالية تعرض فيها دورتموند للخسارة مرتين واكتفى بتعادلين آخرين.

تألق في المباراة الجابوني بيير أوباميانج الذي سجل هدفي دورتموند، الأول (ق31) من هجمة منظمة لتصل إليه الكرة داخل المنطقة وينفرد بالمرمى ليسددها بيمناه قوية في الشباك.

ورغم تسجيل أصحاب ملعب ستاديون ام هينبارك، هدف التعادل في الشوط الثاني (ق54) من ركنية تابعها بنيامين كيسين بقدمه في شباك دورتموند، إلا أن أوبامبيانج عاد ليتسلم كرة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي لينفرد من جديد بالمرمى من الجانب الأيسر ويسدد في الشباك (ق65).