وصول وفد من الحكومة البريطانية للتعرف على الأوضاع فى مصر

وصل مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وفد من الحكومة البريطانية فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام للقاء عدد من المسئولين والتعرف على الأوضاع الحاليه التى تمر بها البلاد .

أفادت مصادر بالمطار أن الوفد يضم ٨ أعضاء من الحكومة البريطانية برئاسة ريم وند هيلتون.

ومن المقرر أن يصل عضوين أخرين على طائرة مصر للطيران القادمة من لندن في الساعة الخامسة من صباح اليوم ليلحقا بالوفد البريطاني فى زيارة للقاء عدد من المسئولين المصريين.

وأفادت مصادر مسؤولة كانت فى انتظار الوفد بمطار القاهرة الدولي أن الوفد سوف يلتقي اليوم السبت بالرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، كما من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعًا مشتركًا مع البابا تواضروس يوم الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع التى تمر بها مصر، وموقف الكنيسة من الأحداث الجارية .