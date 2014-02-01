اختتام المهرجان الترويحي ل «الاحتياجات الخاصة» في الرياض

اختتم المهرجان الترويحي لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الأول فعالياته الذي نظمته إدارة الترويح والساحات الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مركز المروة الترفيهي لذوى الاحتياجات الخاصة في الرياض. وقال نائب مدير الترويح والساحات الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب فهد التميمي، إن هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج المتنوعة التي تقيمها إدارة الترويح بالرئاسة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة خلال إجازة منتصف العام، وانطلقت فعالياته يوم الخميس 15/3/1435ه ويهدف إلى حفظ أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع وحمايتهم من التوجهات والأفكار الضالة والمنحرفة والسلوكيات السلبية والسيئة، إلى جانب اكتشاف مواهبهم وتنميتها وصقلها، وتدريبهم على أنشطة وفعاليات جديدة ترتقي بهم.

وأضاف أن الفعاليات المقامة في هذا المركز مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، اشتملت على منافسات في ألعاب الكرة الطائرة بوضع الجلوس وتنس الطاولة و«بيبي فوت» والجري باستخدام الكراسي المتحركة ورفع الأثقال إضافة إلى عدد كبير من المسابقات الثقافية والأنشطة الترفيهية.