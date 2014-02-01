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معلمة بعفيف تبتكر طريقة مشوقة لتسليم الكتب للطالبات

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معلمة بعفيف تبتكر طريقة مشوقة لتسليم الكتب للطالبات معلمة بعفيف تبتكر طريقة مشوقة لتسليم الكتب للطالبات

    تمكنت المعلمة مي مطلق عجير العضياني من مدرسة الصفوة من تنفيذ فكرة تربوية حديثة رحب بها اولياء امور الطالبات لما لها من دور في إقبال الطالبات على المدرسة في بداية جادة للفصل الدراسي الثاني بمباركة من مديرة المدرسة افكار العصيمي وتحدثت المعلمة مي لجريدة "الرياض" عن هذه الفكرة قائلة:

الفكرة كانت عبارة عن تقديم الكتب للطالبات بطريقة مشوقة لتكون للطالبة دافعاً نفسياً في حب الكتب والمدرسة وتغيير من روتين تسليم الكتب بالطريقة التقليدية فقدمت الكتب على شكل هدية مصحوبة ببعض الحلوى تحمل إرشادات تربوية وتحفيزية للمنافسة بين الطالبات من بداية الفصل الدراسي للظهور بمستوى يليق بالطالبة لأن فكرة التحفيز هي الركيزة لتفوق الطالبة خاصة في المرحلة الابتدائية.. والفكره كانت من مجهودي الشخصي بعيداً عن الاقتباس قمت بطرح الفكرة على مديرة المدرسة الاستاذة افتكار عبدالله العصيمي ومالك المدرسة والتي وجدت منهما كل تعاون وتشجيع وترحيب بالفكرة وحازت على اعجابهما ومن ثم قمت بتنفيذ الفكرة في اول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني والحمد لله أثمرت برسم الفرحة على وجوه طالباتي والاقبال ببداية جادة.

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