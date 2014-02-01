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طلاب الرياض يفحصون طبياً زوار الجنادرية

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طلاب الرياض يفحصون طبياً زوار الجنادرية طلاب الرياض يفحصون طبياً زوار الجنادرية

    يستعد طلاب ثانوية اليمامة بالرياض للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية القادم بإشراف من قسم النشاط العلمي في الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض من خلال العيادة الطبية التي يقوم فيها الطلاب بإجراء الفحوص الطبية على زوار المهرجان لعدد من الامراض من اهمها السكر وضغط الدم وفحص فصيلة الدم وحجم السمنة.

وأوضح ل"الرياض"الاستاذ المشرف على القسم العلمي بجناح وزارة التربية بالمهرجان مشرف النشاط العلمي الاستاذ سعيد بن محمد بالبيد ان عيادة الطالب تهدف الى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. والتعريف بأهم الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها، والتدريب على إجراء الإسعافات الأولية. والتعرف على الأجهزة الطبية البسيطة. والتدريب على استخدام الأجهزة والمواد الطبية. وعلى إجراء الفحص الطبي. وأساليب التعامل الصحيح مع الأدوية. وتقديم الاستشارات الطبية والصحية المناسبة.

واضاف المشرف على العيادة رائد النشاط بثانوية اليمامة الاستاذ أحمد بن ناصر السعدون ان الخدمات التي تقدمها العيادة تشتمل على قياس وزن وطول الجسم. ومؤشر كتلة الجسم (BMI). وتحديد فصيلة الدم. وقياس نسبة السكر في الدم. وقياس معدل ضغط الدم. وقياس نسبة الأكسجين في الدم. وقياس معدل ضربات القلب. وقياس درجة حرارة الجسم. وطريقة الإنعاش القلبي الرئوي CP R.

واردف قائلا ان الطلاب خلال المشاركات في السنوات الماضية استطاعوا اكتشاف اخطاء في نوع فصيلة الدم المسجلة لدى الاشخاص كما ان العديد من الاشخاص لم يكتشفوا اصابتهم بمرض السكر او غيره من الامراض الا بعد اجراء فحص لهم من قبل الطلاب اثناء زيارتهم للمهرجان.

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