اللجنة التنسيقية لمرور النماص تناقش الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات

عقدت اللجنة التنسيقية للمرور في محافظة النماص والتي تم تشكيلها من عدة جهات حكومية مؤخراً اجتماعها الأول وذلك بمبنى مرور محافظة النماص.

وقد ترأس الاجتماع مدير شعبة مرور محافظة النماص الرائد محمد سعيد السرحاني وبحضور كل من عبدالرحمن ردعان مدير بلدية محافظة النماص بالنيابة وعبدالله بن محمد العسبلي عضو المجلس المحلي بالمحافظة ورئيس مجلس ادارة المركز الإعلامي وخلوفة حاسن العمري عضو المجلس المحلي وسعد محمد عثمان عضو المجلس البلدي وفهد البكري ممثل محافظة النماص، حيث تخلل الاجتماع طرح العديد من المقترحات بخصوص تنظيم الحركة المرورية داخل المحافظة ودراسة آلية ومقترحات تطوير المنطقة المركزية. ويهدف هذا الاجتماع إلى دراسة المواقع التي تحتاج لتعديل ووضع التصور الأفضل لانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة والتي تشهد اختناقات وحوادث مرورية خصوصاً في فترة الصيف ووضع الحلول المناسبة ومن ثم الرفع بها للجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها.