نيابة عن الملك.. النائب الثاني يرعى سباق الخيل على كأسي خادم الحرمين للإنتاج والمستورد .. اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – يرعى صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين .. المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيلي الانتاج والمستورد بالاضافة الى كؤوس وجوائز مالية مقدمة للخيالة السعوديين المتمرنين وهدية ( سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2014م) على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء اليوم السبت ويتكون الحفل من 10 أشواط وخصص التاسع والعاشر للكأسين. فيما تبلغ الجوائز المالية المرصودة للحفل الكبير 946 ألف ريال.

18 رأسًا تبحث عن كأس الإنتاج

عند الساعة 6:15 مساء ينطلق كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الانتاج الذي يحمل لقبه الأخير في الموسم الماضي البطل (الوسم) لابناء الأمير بدر بن عبدالعزيز (رحمه الله) وهذا الشوط مفتوح للجياد عمر 4 سنوات للفئة الأولى على مسافة 2400 متر وجائزته المالية 200 ألف ريال وسجل على قائمته أسماء 18 رأساً تمثل الإسطبلات المتنافسة حيث يدخل الازرق بالثنائي (شبلة نوفا - محتكم) وينافس الأبيض بالرباعي (أمينة - متوالي- الخصيب-عاقدة) بجانب (الأوضح) لابناء الأمير بدر بن عبدالعزيز ويدخل الأحمر بالثلاثي (مدين- الزبير -دلول) اضافة الى (ريان الوادي) للأمير سلطان بن مشعل. أما اسطبل المرشح نزار أنور أبو الجدايل فيشارك بالثلاثي (السيباني- ماوي- ساكن) وهناك (سليل الأحرار) لاسطبل عاديات الحجاز و(تستحق) لرياض السعدون و(النفور) لعبدالله السيف و (أبو يعقوب) لابناء محمد الطيار، وفي الاحتياط الأبيض (النجم الصارم) وفرس الأزرق (وردة نوفا)

القوة والاثارة في كأس المستورد

أما السباق الآخر على كأس الملك للخيل المستوردة فهو مفتوح الدرجات للفئة الأولى ومسافته 2400م وجائزته المالية 200 ألف ريال . فيضم (أشفى) و (سيرجاد) و(بريك رانك) للأزرق و الرباعي الأبيض (السيف الأجرب – صيرور – فلاي داون – أي اتش أندي) يقابله الثلاثي الأحمر (فينقازو – توايسبيتن – بردج هامبتون) بجانب (فادامار) للأمير يزيد بن سعود ورباعي نزار أبو الجدايل ( سنجلات – مستر أنقري – ميناس بوي – موديل بوبيل) بجانب (وورلد لي) لاسطبل عاديات الحجاز و(الون ان ذا ستريت) لابناء سعد مشرف مطلق بن شنان و(التميت ديستني) لسيف الغليسي القحطاني.

وفي الاحتياط المرشح الأحمر (عداس) مع زميله (انكوربوريت) و(ردسينور) لنزار ابو الجدايل و(كلالو) للأمير سلطان بن مشعل.

(صيرور) أيقونة كأس الملك

يحمل اللقب الاخير لكأس المستورد البطل (صيرور) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهو بالمناسبة جواد من انتاج محلي استطاع أن يبهر المتابعين بانجازه المذهل حين أسقط كل جياد المستورد التي نافسها على كأس الموسم الماضي وأهدى الاسطبل الأبيض أروع انجاز في تاريخ هذه المسابقة، وقد نجح هذا البطل الشهر الماضي في انتزاع كأس سمو ولي العهد للمستورد بعد أن ظهر بمستوى رائع جدد من خلاله براعته كبطل لا يرضى بغير القمة الشماء.

المنافسة تتجدد

على كؤوس الملك للخيالة

يسبق شوطي الكأسين 8 أشواط شرفية وأهمها الثامن على كؤوس وهدية خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين

المتمرنين ومسافته 2000 م وجائزته سيارة فورد لينكون 2014م ومبلغ 220 ألف ريال لاصحاب المراكز ال 5 الأولى بجانب مكأفأة تشجيعية 5 آلاف ريال لكل خيال وطني مشارك في السباق من المركز السادس وحتى ال 18.