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محافظ القاهرة: اختيار القيادات على أساس القيادة وحسن اتخاذ القرارات

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محافظ القاهرة: اختيار القيادات على أساس القيادة وحسن اتخاذ القرارات محافظ القاهرة: اختيار القيادات على أساس القيادة وحسن اتخاذ القرارات

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، أنه لن يتستر على فساد داخل ديوان المحافظة، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغات للنائب العام، ضد حالات فساد وقعت بالمحافظة، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن اختيار رؤساء الأحياء بالمحافظة، يتم على أساس القيادة وحسن اتخاذ القرارات والأمانة والتواصل مع المواطنين، لمعرفة المشاكل التى تتعلق بهم، والعمل على حلها وتنفيذها.

وأشار السعيد، خلال تصريحات صحفية له أمس الجمعة، إلى أن تمر حاليًا بلحظات فارقة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وخلال فترة الاستفتاء على الدستور، وإبان ثورة 30 يونيو، متمنيا الاستقرار للبلاد، فى أن يتعاون المواطنون مع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة، للقدرة على تنفيذ كافة احتياجاتهم.

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