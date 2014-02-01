مصادر: لجان بـ3محافظات للتصالح فى مخالفات البناء قبل صدور قرار الوزراء

علمت "اليوم السابع"، من مصدر مطلع، أن ثلاث محافظات شكلت لجانا فنية، لإجراء المصالحات مع بعض مخالفات البناء، قبل صدور قرار المصالحات من مجلس الوزراء، مضيفا أن المحافظات هى القاهرة والدقهلية والإسكندرية، لافتا إلى الإعلان عن الحاجة لمهندسين استشاريين وفنيين لإدراجهم فى اللجان.

وأوضح المصدر، أن منطوق القرار أرسل لمجلس الوزراء لمناقشته، ويقضى بأن يتم التصالح مع من قام بالبناء على أراض مصرح لها بالبناء، وليست أراضى زراعية أو ملكًا للدولة، بشرط أن يكون المبنى سليما إنشائيا، وتم بناؤه طبقا للمواصفات التى تنص عليها الرخصة حال استصدارها، مشيرا إلى أن القرار ينص أيضا على عدم التصالح مع المبانى المرتفعة، والتى تصل لـ12 و20 دورا فى شوارع ضيقة لا تتعدى الـ4 أمتار، حفاظا على شبكات المياه والصرف بهذه المناطق.