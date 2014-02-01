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عرض محمود سعد على فريق طبى اليوم فى لندن بعد نقله للعناية المركزة

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عرض محمود سعد على فريق طبى اليوم فى لندن بعد نقله للعناية المركزة عرض محمود سعد على فريق طبى اليوم فى لندن بعد نقله للعناية المركزة

أكدت الزميلة هبة شلبى رئيس برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر قناة "النهار"، أن "سعد" يخضع لتقييم طبى اليوم فى إحدى المستشفيات بلندن بعد إجرائه لعملية جراحية "ديسك" أول أمس الخميس.

وأضافت "شلبى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محمود سعد كان قد غادر القاهرة منذ أسبوع تقريبا، لإجراء الفحوصات الطبية على العمود الفقرى والظهر، إلا أن حالته لزمت إجراء جراحة عاجلة، وتم نقله مساء أمس الجمعة إلى العناية المركز، لحين عرضه على فريق طبى صباح اليوم السبت.

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