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جولات خيرية للنجوم مع عمرو الليثي

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جولات خيرية للنجوم مع عمرو الليثي جولات خيرية للنجوم مع عمرو الليثي

يعود الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة "الحياة"، عبر شكل جديد من الإطلالات، عماده نجوم الفن الذين يقومون بزيارات ميدانية إلى مستشفيات ودور أيتام.

بدأ الليثي حلقاته باستضافته النجمين كريم عبد العزيز وغادة عبد الرازق، فاختار كريم عبد العزيز أن يقوم بجولة داخل مستشفى "أبو الريش" للأطفال، حيث زار العديد من الحالات وداعب الكثير من الأطفال الموجودين في المستشفى. وقد بدت السعادة جليّة على وجوه الأطفال الذين فرحوا كثيراً برؤية نجمهم المحبوب.

ولم يكتفِ كريم بهذه الزيارة فقط ، بل قام بزيارة أخرى إلى دار "الأورمان" الخاصّة برعاية الأيتام، حيث قضى وقتاً طويلاً مع الأطفال الأيتام هناك.

غادة عبد الرازق، من جهتها، قررت زيارة صرح طبيّ في ، هو مستشفى 57357 الخاصّة بعلاج سرطان الأطفال، والتي تحوي العديد من الحالات الحرجة. وقد قضت غادة هناك وقتاً طويلاً مع الأطفال الموجودين، ثمّ تحدّثت خلال الحلقة عن مشوارها الإنساني، كما تحدثت عن طفولتها وعن وفاة والدتها بين يديها، قبل أن تنهار باكية.

 

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