الفجيرة الخيرية.. إرساء قيم العمل بين أفراد المجتمع

تأسست جمعية الفجيرة الخيرية في أبريل 1987، وبتضافر جهود المخلصين الخيرين استطاعت الجمعية أن تحقق نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي من خلال القيام بواجبها في التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين في المجال الخدمي والتعليمي، ورعاية الأيتام، وكفالة الأسر الفقيرة، وتتمثل رسالتها في إرساء قيم العمل الخيري بين أفراد المجتمع لإنتاج برامج ومشاريع تنموية تتميز بالجودة والمصداقية.

مشاريع تنموية

ويتصدر الاهتمام بالإنسان باعتباره أساس التنمية، المشاريع التنموية النوعية للجمعية عبر مسيرتها وفي مقدمة هذه المشروعات: مشروع تنمية الأسر وتأهيلها، ويهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، التي تمتلك من القدرات والمهارات التي تمكنها من توفير عيش كريم لها، خلال توفير فرص العمل المتاحة، بحيث تتحول تلك الأسر من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة، من أجل أن تعتمد على نفسها في توفير سبل عيش كريم مع المحافظة على الأصالة والخصوصية المميزة للأسرة الإماراتية وتتضمن مشاريع الأسر المنتجة مجموعة متميزة من المشاريع مثل: مشروع التاكسي النسائي، والبخور والعطور، والحناء والملابس الجاهزة.

تميز

ومن المشاريع المتميزة للجمعية مشروع حفظ النعمة وجاءت فكرة المشروع من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. وبدأ المشروع في عام 2004، وتم الاستفادة من الأطعمة الفائضة من بعض الأعراس والمناسبات، وتوصيلها إلى الفقراء بدلاً من رميها، وقد أبدى الأهالي وصالات المناسبات وبعض الفنادق صدق التعاون، واستحسان الفكرة. ولا تتوقف أنشطة جمعية الفجيرة الخيرة على الانشطة السابقة بل إنها تولي الجانب التعليمي اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى تقديم برامج وأنشطة تعليمية للطلبة في مختلف مراحل التعليم، بهدف المساهمة في إعداد الموارد البشرية وتأهيلها، كونها أهم العوامل التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

وثمة مجموعة من المشاريع الخيرية المتميزة مثل: مشروع كفالة الأيتام، والمشاريع الإنشائية "بناء مساجد، حفر آبار"، ومساعدة الطلبة، والحقيبة المدرسية، وتقديم المساعدات المالية للأسر المحتاجة، والمير الرمضاني، وإفطار الصائم.

أهداف إنسانية عميقة

تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لصالح الفئات المحتاجة، والمساعدة في تقديم إعانات عينية أو مالية للمحتاجين، ومد يد العون للطلاب الأيتام؛ حتى لا يتركوا الدراسة في سن مبكرة، والإسهام في إغاثة المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية، والنكبات الاجتماعية، إلى جانب مساعدة الطلبة الذين يعانون من كثرة عدد أفراد الأسرة، وضعف دخل الأب، وإقامة المعارض الخيرية، والعمل على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين الأهالي، وحثهم على التبرع والمشاركة في خدمة المجتمع.