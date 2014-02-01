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« مستشفيات السعودي الألماني» تفوز بجائزة التفوق إقليمياً

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« مستشفيات السعودي الألماني» تفوز بجائزة التفوق إقليمياً « مستشفيات السعودي الألماني» تفوز بجائزة التفوق إقليمياً

فازت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني بجائزة التفوق على مستوى الشرق الاوسط كأفضل مركز في جراحة العظام في ختام مؤتمر الصحة العرب 2014 واشار المهندس صبحي بترجي رئيس المجموعة الى ان مجموعة مستشفيات السعودي الالماني من خلال رسالتها تفخر بان تساهم بهذه الجائزة في النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة من خلال كل مستشفيات المجموعة التي تحرص على مستوى عال من الجودة، حيث ان كل مستشفيات المجموعة حاصلة على شهادة الجودة الاميركية والتي تعد من أعلى شهادات الجودة في المجال الصحي وذلك من خلال جهد متواصل وتفان في العمل لعدد 6000 من الكوادر الطبية يعملون باستمرار لتقديم خدمة طبية متميزة للمجتمع ويعد هذا الانجاز اضافة ومشاركة لما تقدمه مجموعة مستشفيات السعودي الالماني للوطن في خدمة ابنائه ومقيميه في المجال الصحي لدعم مسيرة التنمية المستمرة في المملكة.

وأشار المهندس صبحي بترجي ان فوزه بالجائزة الاولى في مؤتمر صحة العرب 2014 للاداء والانجاز المتميز والمشاركة الفعالة في مجال الرعاية الصحية في الشرق الاوسط هي استمرار وإضافة للعديد من الجوائز العالمية والمحلية التي حصلت عليها المجموعة على مدار مسيراتها لمدة 25 عاما مشاركة في مسيرة المملكة المتميزة في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف البترجي انه على مدار 25 عاما دأبت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني على تقديم اعلى مستوى من الجودة في مجال الخدمات الصحية وذلك من خلال اعلى برامج الجودة العالمية والمتمثلة في حصول كل مستشفيات المجموعة على شهادة الاعتماد من هيئة الجودة الاميركية والتي تعد اعلى شهادات الجودة العالمية.

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