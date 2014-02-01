قرقاش: مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبله

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية التحديث السياسي تعد جزءاً مهماً من التنمية المتوازنة في الإمارات، والتي تقوم على التدرج من خلال خطوات محددة يتم على أساسها تحديد كل خطوة والبناء عليها، بحيث يُمكّن هذا التدرج من إيجاد ثقافة انتخابية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني. ونوه معاليه بأن الإمارات تسير وفق برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز دور المجلس الوطني، مستفيدة من دروس كل خطوة لتحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطنهم، حيث أن الانتخابات الأولى والثانية ساهمت بشكل فعال في ترسيخ الثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع، جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية للانتخابات.

وتمنت اللجنة في بداية اجتماعها الشفاء العاجل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعية له بدوام الصحة وموفور العافية.

وحضر الاجتماع حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالرحمن محمد ناصر العويس وزير الصحة، ومعالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم، والدكتور المهندس علي محمد خوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ونجلاء محمد العور ممثل وزارة شؤون الوزراء، وطارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

تميز

وأضاف معاليه أن تميز التجربة الانتخابية في الإمارات وبجميع المجالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، انعكس إيجابياً على برنامج المشاركة والتمكين، ومثل دافعاً قوياً لتطوير العملية السياسية، كما أنها شكلت تجسيداً حقيقياً لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة والذي يتمثل في إرساء قيم الشورى والمشاركة وترسيخ حقوق الإنسان السياسية والمدنية.

كما أشار إلى انتخابات المجلس الوطني تعد خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع، كما أنها تعزز وجود ثقافة انتخابية تبنى على ضرورة انتخاب واختيار الأفراد الذين يعبرون عن هموم المواطنين والقادرين على إيصالها إلى الجهات الحكومية المسؤولة بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.

تخطيط

وأكدت اللجنة أنها بدأت في عقد الاجتماعات المبكرة وقبل انتهاء مدة المجلس الوطني الاتحادي تجاوباً مع رغبة القيادة السياسية في منح اللجنة الوطنية للانتخابات الوقت الكافي لدراسة متطلبات التحضير الجيد للانتخابات المقبلة، باعتبار أن الدورة الانتخابية تتضمن مراحل تحتاج كل منها إلى جهد كبير في التخطيط لها وتجهيزها وتنفيذها.

قرار

استعرض الاجتماع الأول للجنة الوطنية للانتخابات، قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم (6) لعام 2013 والقاضي بتعديل أحكام قرار رئيس الدولة رقم (3) لعام 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني، كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمرحلة المقبلة من عمل اللجنة، وقد وجهت بإجراء مجموعة من الدراسات التحضيرية كما ناقشت مجموعة من التصورات فيما يتعلق بمحتوى التعليمات التنفيذية.