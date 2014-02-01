طوابع بريد في ذكرى تولي حمدان بن محمد ولاية العهد

يتشرف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي أنشئ ليكون المصدر والمرجع المعتمد والموثوق لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتصميم وإصدار طابع تذكاري خاص بذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي. وجاء إصدار هذا الطابع بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات.

وتضمن الإصدار طوابع تذكارية فئة (3 دراهم) بالإضافة إلى بطاقة تذكارية بقيمة (4 دراهم). وتتوفر الطوابع الجديدة في كافة مكاتب بريد الإمارات بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار.

تهنئة

ومن جانبه رفع إبراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري في مجموعة بريد الإمارات أسمى آيات التهنئة إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهذه المناسبة العزيزة الى قلوبنا. وأضاف "تفتخر مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لإصدار هذا الطابع المميز الذي يحتفي بذكرى تولي سموه ولاية العهد في دبي وهي ذكرى نعتز بها، وأضاف أن هذا الإصدار يأتي تأريخاً لدوره في هذه المرحلة المهمة التي تشهد فيها الدولة نمواّ وتطوراً في جميع المرافق.

وبهذه المناسبة أكد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن من أهم المسؤوليات الوطنية التي حملها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد دبي، على كاهله هي تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الإمارات عن طريق العناية بالتراث الإماراتي ونقله عبر الاجيال.

لذلك كان لابد من إنشاء مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كمؤسسة وطنية لنقل التراث الإماراتي إلى الأجيال الجديدة من المواطنين والعرب والأجانب المقيمين داخل الدولة، ونشر التراث الإماراتي داخل وخارج الدولة من خلال مجموعة من الوثائق المرئية والمقروءة، والعمل على أن يكون المركز مصدراً ومجمعاً للتراث الإماراتي بأشكاله المختلفة من التراث الثقافي والحرفي واللغوي والاجتماعي والرياضي والحفاظ على التراث من الاندثار.

احتفاء

قال عبدالله بن دلموك: "إن المركز إذ يحتفي بهذه الذكرى لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في دبي فإنه يحتفي براعي التراث وباعث الوطنية في نفوس أبناء الإمارات، والداعم الأكبر في تعزيز الهوية الوطنية التي نادى بها سموه قبل توليه منصب ولاية العهد في دبي.