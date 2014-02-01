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غدًا تشييع جثمان زيزي البدراوي من مصطفي محمود.. والعزاء بالحامدية الشاذلية

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غدًا تشييع جثمان زيزي البدراوي من مصطفي محمود.. والعزاء بالحامدية الشاذلية غدًا تشييع جثمان زيزي البدراوي من مصطفي محمود.. والعزاء بالحامدية الشاذلية

القنانة الراحلة زيزي البدراوي

أكد الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية أن جنازة الفنانة زيزي البدراوي تشيع غدًا “السبت” من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنانة القديرة زيزى البدراوى العزاء فى فقيدتهم في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ليتم دفنها بمقابر الأسرة بالإمام الشافعى.

وتتواجد الفنانات رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز ونهال عنبر حالياً بجانب جثمان الفنانة القديرة الراحلة زيزى البدراوى بمنزلها بالمهندسين، حيث كانت الجداوى ترافقها خلال لحظاتها الأخيرة، أثناء زيارتها للاطمئنان عليها، وفور رحيل البدراوى، اتصلت الجداوى على الفور بزميلاتها المقربات لها، لتتواجدن معها بجانب جثمان الراحلة، فاتصلت بالفنانتين دلال عبد العزيز ونهال عنبر.

وكانت الفنانة القديرة زيزى البدراوى قد رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة والقلب، حيث كانت تمكث البدراوى فى أحد مستشفيات المهندسين منذ عدة أشهر، لتنتقل إلى منزلها مساء أمس، حتى تخرج روحها إلى بارئها وسط أهلها.

أ ش أ

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