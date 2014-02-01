جميلة إسماعيل ترفض ترشح فلول الوطني علي قوائم حزب الدستور في انتخابات البرلمان

قالت الإعلامية جميلة إسماعيل ، المرشحة على منصب رئاسة حزب الدستور ، إنها ترفض قبول رجال أعمال محسوبين على الحزب الوطني “المنحل” لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على قائمة حزب الدستور مقابل دفع أموال للحزب، مؤكده على أن الحزب لا يباع.

جاء ذلك خلال لقاءها مساء اليوم بأعضاء حزب الدستور بمحافظة البحيرة بمقر الحزب بمدينة دمنهور، لعرض برنامجها الانتخابي، بحضور هاني الجمل المرشح على منصب الأمين العام، ويحيى الجمال المرشح على منصب أمين الصندوق تحت قائمة ” البقاء لمن يبنى”.

> وقالت “إسماعيل” ، إن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية وإن الوضع السياسي الحالي مرتبك، مشيرة إلى أن حزب الدستور سيظل متمسكا بمواقفة وأفكاره رغم الصعوبات والعراقيل التي أمامه، مطالبة الأعضاء بالنزول للشارع والالتحام مع مشاكل المواطنين في النجوع والقرى.

وأوضحت ، أنه يتم تفعيل ترخيص جريدة الحزب، وسوف يصدر العدد التجريبي الأول مع المؤتمر العام الذي يعقد في 21 فبراير المقبل.