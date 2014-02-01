ترشيح قائدًا من البحرية لرئاسة وكالة الأمن القومي الأمريكية

رشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قائدا من البحرية لرئاسة وكالة الأمن القومي الأمريكية في خطوة اعتبرت تصويتا بالثقة على وكالة تتعرض للهجوم بسبب تجسسها على أمريكيين وحلفائهم.

ومن غير المتوقع أن يجري الاميرال مايكل روجرز قائد الخدمة الالكترونية للاسطول الامريكي على الفور تغييرات كبرى على الوكالة التي هزتها تسريبات المتعاقد السابق إدوارد سنودن.

وقال وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل في بيان يوم الخميس “هذه مرحلة حساسة بالنسبة لوكالة الامن القومي الامريكية والاميرال روجرز سينقل مسوغات فذة وفريدة لهذا المنصب في الوقت الذي تواصل فيه الوكالة مهمتها الاساسية وتنفذ اصلاحات الرئيس اوباما.”

وأضاف “أنا واثق ايضا ان الاميرال روجرز يتحلى بالحكمة ليوازن بين مطالب الامن ومطالب الخصوصية والحرية في عصرنا الرقمي هذا.”

وتعرضت وكالة الامن القومي الامريكية لهجوم عنيف لتجسسها على اتصالات الامريكيين والحلفاء في الخارج الى جانب اعداء الولايات المتحدة المحتملين من خلال برنامج تجسس واسع النطاق كشف ابعاده سنودن.

وكشفت الوثائق التي سرقها سنودن وسربها الى وسائل الاعلام انشطة التجسس الامريكية التي شملت جمع السجلات الهاتفية لملايين الامريكيين في اطار جهود مكافحة الارهاب.

وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على روجرز سيتولى قيادة وكالة الامن القومي الامريكية والخدمة الالكترونية في الجيش الامريكي من الجنرال كيث الكسندر المرجح ان يتقاعد في مارس آذار او أبريل .