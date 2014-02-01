يوفنتوس يعلن تعاقده مع أوسفالدو حتى نهاية الموسم رسمياً

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا اليوم (الجمعة)، رسمياً عن تعاقده مع المهاجم بابلو أوسفالدو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من ساوثهمبتون الإنكليزي.

وبحسب البيان الذي نشره نادي “السيدة العجوز”، فإن المهاجم الإيطالي سينضم معاراً حتى 31 (مايو)، مع وجود بند يسمح بشرائه نهاية الموسم مقابل 19 مليون يورو.

ويملك أوسفالدو (28 عاماً) خبرة بأجواء الكالتشو، إذ لعب في السابق لفرق بولونيا وفيورنتينا وروما، وسجل مع الأخير 28 هدفاً في 55 مباراة قبل أن يشد الرحال للبريميير ليج.

وسبق أن دافع أوسفالدو عن قميص فريق إسبانيول الإسباني بين عامي 2009 و2011.