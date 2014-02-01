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شيكابالا: لو عدت إلى مصر لن ألعب مجددا

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شيكابالا: لو عدت إلى مصر لن ألعب مجددا شيكابالا: لو عدت إلى مصر لن ألعب مجددا

أكد شيكابالا أنه لن يلعب كرة القدم مع الزمالك بعد تعنت الفريق الأبيض في حل أزمة فسخ عقد اللاعب والتي تقف حائلا أمام اللاعب في انتقاله لسبورتنج لشبونة.

وقال شيكابالا لقناة النهار "لو عدت إلى لن ألعب كرة القدم مرة أخرى، فقط سأجلس بجانبهم هكذا".

وكان شيكابالا والزمالك قد اتفقا يوم الخميس على فسخ التعاقد مقابل تخلي اللاعب عن كافة مستحقاته بالإضافة إلى تسديد مبلغ 5 مليون جنيه قيمة غرامته وقت أزمته مع باوك.

يذكر أن شيكابالا قد اجتاز الفحص الطبي مع سبورتنج لشبونة ويتبقى فقط توقيع العقود كي يصبح اللاعب رسميا ضمن صفوف النادي البرتغالي.

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