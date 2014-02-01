وزير الرى: خرائط لتحديد مناطق الخطورة فى الترع والمصارف

شدد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى على رؤساء الإدارات المركزية بضرورة المرور الدورى على المجارى المائية، للتأكد من عدم إهدار المياه، والاطمئنان على وصولها إلى المنتفعين، والوقوف فى وجه التعديات على حرم النيل وكذلك منع تلوث المياه، والتأكد من أن منشآت الرى تعمل بشكل جيد.

واستعرض عبد المطلب، حسب بيان اليوم الجمعة، مع الإدارات المركزية على مستوى المحافظات ما حدث فى مصرف تعمير الصحارى، حيث تم تحديد النقاط الحرجة، التى تمثل مصادر خطر تحتاج إلى إجراءات عاجلة، كذلك عمل تقييم لكافة الجسور المشتركة، وكافة أعمال المتابعة، مع عمل صيانة وقائية للمنشآت، وقد تم عمل خريطة لمحافظتى القليوبية والدقهلية، لتحدد المناطق التى تمثل خطورة، التى ستعمم على باقى المحافظات.