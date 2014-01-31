ناقد رياضي ينتقد استعانة أندية عربية بلاعبين مصريين لتمثيلهم في بطولة دبي للكاراتية

شهدت بطولة دبى الدولية للكاراتيه تمثيل بعض اللاعبين المصريين لبعض الأندية العربية خلال فعاليات البطولة التي انطلقت اليوم تحت إشراف نادي أهلي دبى.

وكانت أندية الصيد والأهلي وهيليوبلس والرواد قد سافرت إلى دبى لتمثيل مصر خلال فعاليات هذه البطولة.

وقد انتقد محمد يحيى الناقد الرياضي بالأخبار هذا التصرف قائلًا “كان يجب على اتحاد الكاراتيه إخطار الأندية بضرورة منع لاعبيها من تمثيل أندية منافسة خلال فعاليات البطولة، حتى لا تنمو هذه الفكرة في عقول اللاعبين في المستقبل ويهربون من أنديتهم للتعاقد مع هذه الأندية”.