انشاء مركز لأبحاث الكبد بمحافظة أسوان على مساحة 1000متر

أكد الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بأسوان،أنه سيتم إنشاء مركزلأبحاث الكبد بالمحافظة على مساحة ألف متر مجهزاً بأحدث الأجهزة فى مجال علاج أمراض الكبد بمستشفى الحميات بالمحافظة ،بالتعاون مع جامعتى القاهرة و أسوان،وذلك فى إطار تطوير مركز الجهاز الهضمى و الكبد الجديد.

جاء ذلك فى اختتام فاعليات مؤتمر أسوان السنوى الثانى لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بالتعاون مع مستشفى الحميات بأسوان،برئاسة نائب رئيس جامعة القاهرة الدكتور جمال عصمت ،وبحضور كلاً من وكيلوزارة الصحة بأسوان الدكتور محمد عزمى ،لفيف من أطباء الكبد والجهاز الهضمى من مختلف جامعات مصر.

و أكد رئيس جامعة أسوان الدكتور منصور كباش، أن الجامعة ستتعاون مع مركزأبحاث الكبد الجديد بأسوان والذى ينشأ بمستشفى الحميات ،مشيراً إلى أن أسوان تعد عاصمة صعيد مصروجاهزة لتستقبل الأطباء من مختلف أنحاءالجمهورية.

وفى ذات السياق قالت الدكتورة عبير جلال رئيس مجلس إدارة جمعية الخير العربى، أنه يجب على منظمات المجتمع المدنى المساهمة فى إنشاء مبنى الكبد الجديد بالتكاتف مع وزارة الصحة ،موضحة أن المؤتمرات الطبية أهدافها دائماً عرض أحدث الابحاث فى المجالات الطبية المختلفة ،بعكس المؤتمر اليوم الذى نتج منه الإتفاق على أليات العمل فى إنشاء معهد بحوث الكبد فى

> أسوان .

وأضافت أن المعهد سيخدم أربع محافظات فى الصعيد وهم أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وتم الأتفاق على خطوات جادة فى إنشاءه، وأضافت أنة سيتم إنشاء المعهد فى أرض ملحقة بمستشفى الحميات وستكون جاهزة للتعامل معها بشكل فعلى قريباً .