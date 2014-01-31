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برادلي: محمد صلاح كان يبهرني دائما

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برادلي: محمد صلاح كان يبهرني دائما برادلي: محمد صلاح كان يبهرني دائما

يثق الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب في نجاح محمد صلاح جناح تشيلسي والمنتقل حديثا لصفوفه مع فريقه الجديد.

وقال برادلي لإذاعة بي بي سي البريطانية "إنها خطوة مهمة له، ولكنه شاب معروف ومتواضع ولطالما كنت منبهرا بعقليته في كل تجمع للمنتخب".

وأضاف "هو لاعب مميز للغاية ويعلم أن عليه متابعة التطور أكثر، هو لا يضمن أي شيء لذلك سيعمل بجهد وسيلاحظ أن عليه مواصلة التقدم للأمام كلما دخل في تحديات جديدة".

يذكر أن صلاح قد انتقل لصفوف تشيلسي قادما من بازل السويسري بعد أن قدم أداء رائعا خلال موسم ونصف قاده خلالهم للفوز ببطولة الدوري بالإضافة لحصوله على أفضل لاعب بالدوري السويسري.

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