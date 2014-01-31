Valerie Trierweiler شعرت كأنها "تسقط من أعلى ناطحة سحاب"

عبّرت شريكة الرئيس الفرنسي السابقة Valerie Trierweiler عن شعور قويّ بالخيبة، إثر كشف علاقة الرئيس الغرامية بالممثلة Julie Gayet، معتبرة أن المرحلة الماضية كانت تجربة غنية برغم ذلك.

وأضافت Trierweilerإلى صحيفة "باري ماتش" القول: "لقد شعرت كما لو أنني أسقط من أعلى ناطحة سحاب".

وأعلنت الصحافية المخضرمة أنها لا تستبعد أن تؤلّف كتاباً على إثر هذه الحادثة التي حصلت معها، موضحة أنّها سمعت بعض الشائعات في وقت سابقة حول علاقة محتملة، لكنها لم تكترث لأنّه بطبيعة الحال كلّ إنسان معرّض للشائعات.

وشدّدت Trierweiler على أنها لا تمرّ بأزمة، لأنها ليست المرة الأولى التي تعيش فيها انفصالاً، ولكنّ الذي يختلف أن هذا الانفصال يحظى بتغطية إعلامية، وما تشعر به هو خيبة أمل أكثر من كونه غضباً".

وفي سياق الحديت، روت Trierweiler أنها ترعرت في مسكن شعبي مع أمها التي كانت أمينة صندوق، ووالدها الذي كان مبتور الساق، مبدية شعورها بالفرق الشاسع بين حياتها والحياة في قصر الإليزيه.

Trierweiler التي تبلغ من العمر 48 عاماً تعتبر أنها ليست نادمة على شيء، لكنها عاشت تجربة قادتها إلى أمور أخرى، ولفتت إلى أنها تلّقت مئات الرسائل الداعمة.

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