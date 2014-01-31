ساندي تحاول لفت الأنظار خلال عرض فيلمها

احتفلت المطربة "ساندي" بأولى بطولاتها السينمائيّة في سينما "سيتي ستارز"، بحضور أبطال الفيلم إسلام جمال ولطفي لبيب والطفلة جنى التي حضرت مع شقيقها الصغير وأسرتها. ويبدو أنّ ساندي حاولت لفت الأنظار خلال العرض الخاصّ، إذ ارتدت ملابس فضيّة لامعة، بدت غريبة إلى حدّ كبير، وإن جاءت جرياً على عادة ساندي في اختيار ملابسها وأزيائها المثيرة أحياناً، والغريبة أحياناً أخرى.

ساندي أعربت عن سعادتها بعرض الفيلم، وتمنّت أن يحقق النجاح وسط جمهورها من المراهقين والشباب، وكذلك الأطفال، لأنّ تركيبة الفيلم تصل إلى كلّ هذه الأعمار، وتناسب ذوق الأسر أيضاً.

وأكد تامر بسيوني أنّ الفيلم مختلف عن الكثير من الأعمال السينمائية المعروضة حالياً على الساحة الفنية؛ وهو ما سيتأكد منه الجمهور، مشيراً إلى أنّ قصة الفيلم جديدة وستزيد من إعجاب الجمهور بالعمل.

وأضاف تامر أنّ الفيلم لم يتم تغيير اسمه كما كان مقرراً، لأنّ فيلم "توم وجيمي" عرض منذ فترة طويلة، ما يعني أنّ أيّ لبس لن يحدث في أذهان الجمهور.

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