الداخلية : الأمن إتخذ خطوات استباقية لمواجهة عنف الإخوان خلال 24 ساعة

صرح اللواء هانى عبد اللطيف ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تمكنت من توجيه ضربات أمنية استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمطلوبة للجهات القضائية، ونجحت فى إجهاض مخططاتهم التى تستهدف النيل من سلامة المواطنين ، والقوات ، والمنشآت وتصنيع المتفجرات وإستخدامها لإشاعة حاله من فقدان الأمن وعدم الإستقرار.

وأوضح “المتحدث الرسمى” فى بيان لوزارة الداخلية ، أن ضربات الأجهزة الاستباقية أسفرت عن ضبط “صيدلى” منتمى لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة 15 مايو جنوب القاهرة أعد معملاً لتصنيع المتفجرات مستغلاً خبرته فى مجال عمله، وأسفرت عمليات تفتيش المعمل عن ضبط الأجهزة والأدوات والمعدات التى تستخدم فى تصنيع وتحضير العبوات المتفجره منها كمية كبيرة من البلى الحديد، وكمية كبيرة من فتيل سريع الاشتعال وكمية كبيرة من نترات الصوديوم و29 عبوة بداخلها مواد كيميائية تستخدم فى تخليق المواد شديدة الانفجار.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات واستخدامها فى تصنيع القنابل محلية الصنع، والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين أثناء المسيرات الإخوانية.

وأضاف اللواء هانى عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين من العناصر الإخوانية أحدهما سبق اعتقاله لإعتناقه الفكر التكفيرى كان أفرج عنه خلال فترة النظام السابق، ومطلوب ضبطهما فى العديد من قضايا اقتحام أقسام الشرطة وسرقة محتوياتها والتعدى على القوات وبحوزتهما بندقية آلية وكمية من الطلقات الحية، اعترفا بإعتزامهما استخدامها فى استهداف قوات الشرطة خلال المسيرات التى تنظمها الجماعة بمنطقة حلوان.

نجحت قوات الأمن فى ضبط ثلاثة من العناصر القيادية لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة مطلوب ضبطهم فى قضايا اقتحام قسم شرطة الحوامدية وسرقة محتوياته وإطلاق النيران فى المسيرات التى تنظمها الجماعة وإصابة العديد من المواطنين، وذلك أثناء اجتماعهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخمسون طلقة خاصة بها – بندقية خرطوش وكمية من الطلقات – عدد من القنابل محلية الصنع) إعترفوا بحيازتها لإستخدامها ضد القوات والمواطنين فى المسيرات التى تنظمها الجماعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية ،حسب ما أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، بمنفذ السلوم البرى من ضبط ثلاث متهمين وبحوزتهم 195 بندقية آلية أثناء تهريبها إلى داخل البلاد.

فى الوقت ذاته ، نجحت الأجهزة المعنية بالوزارة فى ضبط العديد من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ممن قاموا بإنشاءفحات معادية للجيش والشرطة حيث قررت النيابة العامة حبسهم، إستمراراً لرصد وتتبع القائمين على إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” للتحريض على أعمال عدائية ضد رجال الشرطة، والدعوى لتنظيم مسيرات، والتعدى على المواطنين وقوات الشرطة، ونشر أساليب وطرق تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

> نجحت قوات الأمن من البض علي المتهم في حادث إطلاق ار علي كنيسة العذراء ،و أسفر استجواب المتهم بإطلاق النيران على القوات المكلفة بحراسة كنيسة العذراء مريم بمدينة 6 أكتوبر عن اعترافه تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم المصاب وآخران يجرى ملاحقتهما لضبطهما.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية متواصلة لحماية مقدرات الوطن، مستمرة لتأمين المواطنين وأن جميع القوات فى جاهزية كاملة لتنفيذ كافة المهام التى تكلف بها عازمة كل العزم على المواجهة الحازمة والحاسمة والمباشرة لكل من يخطط للإخلال بالأمن أو السعى لنشر الفوضى وعدم الإستقرار.

> أ ش أ