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اجتماع دراسة إعادة تشغيل وتطوير مركز بورسعيد لجراحة العيون

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اجتماع دراسة إعادة تشغيل وتطوير مركز بورسعيد لجراحة العيون اجتماع دراسة إعادة تشغيل وتطوير مركز بورسعيد لجراحة العيون

31 يناير 2014 | 9:28 مساءً

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اجتماع مع مجلس إدارة مركز بورسعيد للعيون

اجتماع مع مجلس إدارة مركز بورسعيد للعيون

عقد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، اجتماعا مع مجلس إدارة مركز بورسعيد للعيون، لبحث إعادة تشغيلة مرة ’خري بعد فترة من التوقف، وكذلك العمل علي تطويره، ورفع المستوي العلاجي.

وأعطي المحافظ، تعليماته إلي التخطيط العمراني بسرعة البحث عن أماكن، لإقامة مركز للعيون متكامل، نظرًا للحاجة إليه، وكذلك تعديل اللائحة الداخلية للمركز، وضم أشخاص جدد لمجلس الإدارة، نظرًا لوجود أعضاء منذ اكثر من 15 عاماً، والتصديق علي توريد أول جهاز، ليزر حديث في بورسعيد لجراحة العيون ( ارجون ليزر)، لعلاج أمراض العيون، وجهاز للأشعة المقطعية للعين، لتشخيص أمراض العيون.

وطالب المحافظ، اللجنة بسرعة إعداد التقاير الفنية والعلاجية، لسرعة تشغيل المركز بعد الإنتهاء من استيفاء كافة النقاط.

 

2014-01-31

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