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التيار الشعبي ينفي تراجع حمدين صباحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة

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التيار الشعبي ينفي تراجع حمدين صباحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة التيار الشعبي ينفي تراجع حمدين صباحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة

حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي

نفي منذ قليل التيار الشعبي أن يكون حمدين صباحي ، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة ومؤسس التيار الشعبي ، قد اتخذ قراراً بالتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة .
> جاء هذا النفي بعد أن نشرت الحياة اللندنية في وقت سابق ما يفيد بتراجع حمدين صباحي عن الترشح للانتخابات الرئاسية وتداولتها العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.
> أكد البيان ، أن التيار الشعبي يوجد داخله   وبين الأوساط الثورية بشكل عام  اتجاه قوي للدفع بصباحي ، حيث يري التيار بضرورة الدفع بصباحي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة كمرشح عن ثورة يناير وموجة تصحيح مسارها في 30 يوينو واستجابة لرغبات قطاع واسع من شباب الحركات السياسية والثورية، يشدد على أن قرار ترشح صباحي للرئاسة ستحكمه اعتبارات المصلحة الوطنية أولا وما تقتضيه الضرورة الثورية.

 

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