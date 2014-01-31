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صورة - شيكابالا بجانب لويس فيجو ورونالدو في سبورتنج لشبونة

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صورة - شيكابالا بجانب لويس فيجو ورونالدو في سبورتنج لشبونة صورة - شيكابالا بجانب لويس فيجو ورونالدو في سبورتنج لشبونة

حضر المصري شيكابالا صانع ألعاب الزمالك السابق لمقر سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود يوم الجمعة.

وبعد أن اجتاز شيكابالا الفحص الطبي بدأت وسائل الإعلام البرتغالية في التقاط الصور لللاعب المصري داخل مقر النادي الذي لعب له كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم وكذلك لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن انضمام شيكابالا لصفوف سبورتنج لشبونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الجمعة هو آخر يوم في سوق الانتقالات الشتوية هذا العام.

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