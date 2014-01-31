شرطة دبي تحذر من التهاون بالإرشادات الخاصة بالسباحة

دعت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ممثلة بإدارة البحث والإنقاذ بأقسامها الثلاثة الرئيسية "الإنقاذ البري والبحري والمهمات الصعبة" أفراد الجمهور للامتثال للتوجيهات والتعليمات الخاصة بممارسة هواية السباحة وتوخي الحيطة والحذر على الشوارع والطرقات وذلك في أعقاب صدور التقرير السنوي للعام الماضي الذي كشف عن انخفاض معدل الحوادث عامة قابلته زيادة في معدل الوفيات فيما يخص الحوادث البرية.



> وأوضح المقدم جمعة بطي بن درويش الفلاسي مدير إدارة البحث والإنقاذ بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ أن القراءة التحليلية للإحصائيات الواردة ونتائج الدراسة البحثية التي أعدها فريق عمل الإدارة للحوادث أكدت وجود مسؤولية شخصية يتحملها الأشخاص المصابون والمتسببون لهذه الحوادث في ظل التزام فرق البحث والإنقاذ بالوصول في زمن قياسي حقق المؤشر العام المطلوب وفي ظل التوعية المستمرة بالسلوكيات والحوادث الخطرة وإصرار البعض على ارتكاب تصرفات خطرة تؤدي في نهاية بحياتهم.



> وأشار المقدم الفلاسي إلى أحدى حوادث الغرق التي تعامل معها فريق الإنقاذ حيث حذر بشكل مباشر شخصا من الجنسية الأوروبية من ارتياد البحر وممارسة هواية السباحة بسبب تقلب الأحوال الجوية ووجود تيارات مائية خطرة إلا أنه أصر على مهاراته العالية بالسباحة وأنه قادر على التعامل مع الأحوال الجوية السائدة وخانته مهاراته وتوفاه الله.



> وأكد الفلاسي أن مؤشر وصول فرق الإنقاذ البحري في حوادث الغرق محدد بـ 6 دقائق فقط من زمن تلقي البلاغ وذلك التزاما بالمؤشر العالمي لإنقاذ حياة الغريق والذي يشير إلى أن القلب يعمل من 5 إلى 8 دقائق بعد تعرض الإنسان للغرق ومن هنا فقد عمدت إدارة البحث والإنقاذ وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في شرطة دبي لتوفير مناطق تمركز للدوريات في الشواطئ العامة ومناطق السباحة التي يرتادها الجمهور عادة.



> وأوضح مدير إدارة البحث والإنقاذ أن مجموع الحوادث البرية خلال العام الماضي بلغت 136 حادثا نجم عنها 43 حالة وفاة فيما تعاملت فرق الإنقاذ مع 149 حادثاً برياً نجم عنها 25 حالة وفاة في العام 2012 وكان مجموع الحوادث البحرية في عام 42 حادثاً نجم عنها حالتا وفاة فيما وصل مجموع الحوادث البحرية عام 2013 إلى 56 حادثاً نجم عنها 4 حالات وفاة.

وشدد الفلاسي على أهمية التزام أفراد الجمهور بالحيطة والحذر وعدم التهاون بتعليمات المنقذين والجهات المعنية بإرشادهم بحالة البحر وأهمية ارتداء سترة النجاة خلال ممارسة هواية السباحة مهما كانت ثقتهم بقدراتهم على السباحة لأهميتها في إنقاذ أرواحهم.

> وأشار الفلاسي إلى أن فرق الإنقاذ البحري حققت نسبة استجابة عالية تجاوزت 100 في المائة بالنسبة للمؤشر العام وهو ألا تقل نسبة الاستجابة في حوادث الغرق بشواطئ دبي عن 6 دقائق وما دونها بنسبة 90 في المائة من مجموع الحوادث .