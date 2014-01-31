أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل وإصابة 5 إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة صلاح الدين العراقية

Google+ Print
مقتل وإصابة 5 إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة صلاح الدين العراقية مقتل وإصابة 5 إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة صلاح الدين العراقية

أرشيفية

أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين اليوم بأن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثرانفجار عبوة ناسفة داخل محل تجاري في قضاء طوزخورماتو ، شرقي تكريت ، مركز المحافظة ، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل محل كماليات في السوق الرئيسي وسط قضاء طوزخورماتو شرقي تكريت انفجرت مساء اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح .

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية سارعت الى مكان الحادث وطوقته ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي .

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت اليوم مقتل شرطي ، إثر انفجار عبوة ناسفة في سامراء جنوبي تكريت، فيما تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف المدنيين ، وعناصر الأجهزة الأمنية التي تقوم بحملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة تعتقل خلالها العديد من المطولبين .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا