مقتل وإصابة 5 إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة صلاح الدين العراقية

أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين اليوم بأن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثرانفجار عبوة ناسفة داخل محل تجاري في قضاء طوزخورماتو ، شرقي تكريت ، مركز المحافظة ، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل محل كماليات في السوق الرئيسي وسط قضاء طوزخورماتو شرقي تكريت انفجرت مساء اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح .

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية سارعت الى مكان الحادث وطوقته ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي .

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت اليوم مقتل شرطي ، إثر انفجار عبوة ناسفة في سامراء جنوبي تكريت، فيما تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف المدنيين ، وعناصر الأجهزة الأمنية التي تقوم بحملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة تعتقل خلالها العديد من المطولبين .

أ ش أ