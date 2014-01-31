دينامو كييف يدعو لإقامة “مباراة مصالحة” بين المتظاهرين والشرطة الأوكرانية

اقترح رئيس نادي دينامو كييف الأوكراني لكرة القدم، اليوم الجمعة، نقل المواجهات الدائرة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب من وسط العاصمة كيف إلى أرض ملعب النادي.

وقال رئيس دينامو كييف إيغور سوركيس لوكالة “إيتار تاس” الروسية “أدعم فكرة لاعب المنتخب الأوكراني السابق يفغيني ليفتشينكو بإقامة مباراة كرة قدم بين المتظاهرين في “يورو-ميدان”، وقوات الشرطة “بيركوت” الخاصة”.

وكان يفغيني ليفتشينكو الذي لعب للمنتخب الأوكراني في الفترة “2002-2009″، ولفريق سيسكا موسكو وساتورن الروسيين، وأندية أوروبية أخرى، قد عرض على المتظاهرين ضد الحكومة الأوكرانية، وجهاز مكافحة الشغب “بيركوت”، تسوية الأزمة على أرض ملعب كرة القدم. وأعرب سوركيس عن استعداده لتوفير ساحة التدريب المغطاة بملعب دينامو كييف لإقامة “مباراة مصالحة” في أجواء “ودية ودافئة ومريحة، تسودها روح الصداقة”.