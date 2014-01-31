أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 600 جرام بانجو وهيروين بحوزة صاحب محل هواتف بقنا‎

Google+ Print
ضبط 600 جرام بانجو وهيروين بحوزة صاحب محل هواتف بقنا‎ ضبط 600 جرام بانجو وهيروين بحوزة صاحب محل هواتف بقنا‎

ضبطت وحدة مباحث نقادة صاحب محل هواتف محمولة وبحوزتة 500 جرام من نبات البانجو المخدر و100 جرام هيروين قبل ترويجها على عملاؤة بمركز نقاده ، حيث تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، أشارة بضبط كمية من المواد المخدرة بنقادة .

كشفت التحريات ورود معلوما ت بقيام المدعو ماهر .أ . ر 30 سنة صاحب محل هواتف محمولة بالإتجار فى المواد المخدرة ،فتم مداهمة محل هواتف محمولة مملوك له بدائرة مركز نقادة وبتفتيشة عثر بداخلة على 500 جرام بانجو و100 جرام من الهيروين قبل ترويجها على عملاؤة فتم القبض علية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق معه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا