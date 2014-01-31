ضبط 600 جرام بانجو وهيروين بحوزة صاحب محل هواتف بقنا‎

ضبطت وحدة مباحث نقادة صاحب محل هواتف محمولة وبحوزتة 500 جرام من نبات البانجو المخدر و100 جرام هيروين قبل ترويجها على عملاؤة بمركز نقاده ، حيث تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، أشارة بضبط كمية من المواد المخدرة بنقادة .

كشفت التحريات ورود معلوما ت بقيام المدعو ماهر .أ . ر 30 سنة صاحب محل هواتف محمولة بالإتجار فى المواد المخدرة ،فتم مداهمة محل هواتف محمولة مملوك له بدائرة مركز نقادة وبتفتيشة عثر بداخلة على 500 جرام بانجو و100 جرام من الهيروين قبل ترويجها على عملاؤة فتم القبض علية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق معه .