قيادي بحزب النور : الجزيرة تهدف لإشاعة الفوضى وتقسيم البلاد

نظم شباب حزب النور بكفر الشيخ لقاءً مفتوحاً بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وعمرو عاشور، ممثل الشباب وتيار المستقبل بلجنة الخمسين.

> وتناول اللقاء عرض ﻷهم النقاشات داخل لجنة الخمسين وعرض ﻷهم مواد الدستور التي أثيرت حولها الشبهات ومواقف التيارات السياسية الموجودة في مصر وأيضا التدخل الاجنبي.

> وأشار عاشور إلى الدور الحيوي الذي لعبه حزب النور والدعوة السلفية في الحفاظ على هوية الدولة والحفاظ على مؤسساتها، قائلا: “يا شباب النور لكم أن تفخروا بدعوتكم وحزبكم”.

> وأجاب منصور على أسئلة الحاضرين والتي شملت جميع جوانب الحياة السياسية المصرية، مؤكداً على كذب قناة الجزيرة الصريح والمتعمد علي حزب النور والدعوة السلفلية خصوصاً،وأرجع ذلك التشوية بهدف إشاعة الفوضى وتقسيم البلاد تنفيذا لبعض المخططات الخارجية واعترض بشده علي تبني منهج العنف وأن ما يحدث هو صراع فقط علي الكرسي وليس متعمدا ضد المشروع الإسلامي.