أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قيادي بحزب النور : الجزيرة تهدف لإشاعة الفوضى وتقسيم البلاد

Google+ Print
قيادي بحزب النور : الجزيرة تهدف لإشاعة الفوضى وتقسيم البلاد قيادي بحزب النور : الجزيرة تهدف لإشاعة الفوضى وتقسيم البلاد

 

نظم شباب حزب النور بكفر الشيخ لقاءً مفتوحاً بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وعمرو عاشور، ممثل الشباب وتيار المستقبل بلجنة الخمسين.
> وتناول اللقاء عرض ﻷهم النقاشات داخل لجنة الخمسين وعرض ﻷهم مواد الدستور التي أثيرت حولها الشبهات ومواقف التيارات السياسية الموجودة في وأيضا التدخل الاجنبي.
> وأشار عاشور إلى الدور الحيوي الذي لعبه حزب النور والدعوة السلفية في الحفاظ على هوية الدولة والحفاظ على مؤسساتها، قائلا: “يا شباب النور لكم أن تفخروا بدعوتكم وحزبكم”.
> وأجاب منصور على أسئلة الحاضرين والتي شملت جميع جوانب الحياة السياسية المصرية، مؤكداً على كذب قناة الجزيرة الصريح والمتعمد علي حزب النور والدعوة السلفلية خصوصاً،وأرجع ذلك التشوية بهدف إشاعة الفوضى وتقسيم البلاد تنفيذا لبعض المخططات الخارجية واعترض بشده علي تبني منهج العنف وأن ما يحدث هو صراع فقط علي الكرسي وليس متعمدا ضد المشروع الإسلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏