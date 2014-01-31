مورينيو: مانشستر سيتي وصل للقمة بأخطاء الحُكام

واصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي هوايته في إطلاق التصريحات الصحفية المثيرة للجدل، وهذه المرة حين قال إن خصمه المقبل مانشستر سيتي وصل الى قمة البريميرليج بـ”كثير من الحظ”.

وخلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة القمة التي تجمع تشيلسي ومان سيتي يوم الاثنين في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، تحدث مورينيو عن خدمة الحظ للـ”سيتزنز” هذا الموسم، بجانب استفادته من الأخطاء التحكيمية.

ودلل “سبيشل وان” على صحة اتهاماته بضرب أمثال، معيدا للأذهان هدف ليفربول الملغي لرحيم ستيرلينج في شباك السيتي رغم عدم وجود تسلل، والبطاقة الحمراء الظالمة التي نالها داني روز امام نفس الفريق في المباراة الاخيرة.

وأوضح المدرب الاستثنائي “لا أريد أن يساء فهم كلامي، الحكام يبذلون جهدا كبيرا قدر المستطاع، أحيانا يرتكبون أخطاء، والأخطاء عادة ما توزع بين الفرق على مدار الموسم، لكن بالنسبة للسيتي، كل الأمور جاءت في صالحه”.

وتعليقا على تصريحات تيم شيروود مدرب توتنهام التي برر فيها خسارته 1-5 امام مانشستر سيتي بأن خصمه هو “الأفضل في الكوكب”، قال مورينيو ساخرا “ربما الكوكب بالنسبة لشيروود هو إنجلترا فقط”.

لكن هذا لم يمنع البرتغالي المحنك من الثناء على القدرات الهجومية للسيتي، معترفا بأنه قد يسجل “ستة أهداف” في شباك حارسه التشيكي بيتر تشيك، ممتدحا كتيبته الهجومية وامتلاكه أفضل بدائل.

وفقد الـ”بلوز” نقطتين ثمينتين في الصراع على قمة الدوري الأسبوع الماضي بالتعادل سلبيا مع وستهام، الفريق الذي وصفه مورينيو بأنه يلعب كرة “من القرن الـ19″ بسبب التدخلات العنيفة للاعبيه.

ويعتلي مانشستر سيتي الصدارة بـ53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف أرسنال، فيما يتأخر تشيلسي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط.

وكالات