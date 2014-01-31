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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن خلال تداولات اليوم

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن خلال تداولات اليوم تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن خلال تداولات اليوم

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي بـ0.10  نقطة أو بنسبة 2.40% لتسجل في نهاية اليوم 4.44 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 4.50 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 4.25 دولار.

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.70 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 0.71 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.62 دولار.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم للإنشاءات بنحو 0.60 نقطة أو بنسبة 1.65% لتسجل 37.05دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 43.50 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 36.51 دولار.

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة عند 3.15 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 3.26 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.02 دولار.

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