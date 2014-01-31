تيار المستقبل يستنكر تجاهل الحكومة اللبنانية لقصف سوريا لشمال لبنان

استنكر “تيار المستقبل” بشدة القصف الذي تعرضت له قرى إقليم عكار بشمال لبنان من قبل النظام السوري المجرم، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واستغرب “تيار المستقبل” – في بيان صدر اليوم – الصمت الرسمي المعيب إزاء الانتهاك المتكرر للسيادة اللبنانية في عكار وغيرها من المناطق الحدودية، مشددا على أنه لم يعد مقبولاً أن تترك الدولة اللبنانية قرى عكار وأهلها لمصيرهم، في مواجهة إرهاب النظام السوري، دون أن تحرك ساكناً، أو تقوم بواجبها في حمايتهم وتأمين سلامتهم.

ولفت البيان إلى أن القصف السوري على قرى عكار ، جاء في الوقت الذي كان سفير النظام السوري يجتمع مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، ليخرج من بعد الاجتماع ; ليبرر الاعتداء ويحمل الدولة اللبنانية المسؤولية.

واعتبر “تيار المستقبل” ، أن هيبة الدولة اللبنانية على المحك، ما لم تهب لنجدة مواطنيها في عكار، وما لم تضع حداً، بأي شكل من الأشكال، لاعتداءات النظام السوري على سيادتها وكرامة مواطنيها، بدل أن تستمر بسياسة دفن الرؤوس في الرمال، والتي تجلت اليوم بشكل فاضح ومعيب بحق أهالي عكار وكل اللبنانيين.

وقال البيان إن عكار منطقة لبنانية كما باقي المناطق، ومن حق أهلها على الدولة أن تكترث لأمنهم، لا أن تتخلى عنهم، وتتركهم لقمة سائغة لإجرام نظام الأسد.

أ ش أ