أوكرانيا تلغي القوانين المناهضة للتظاهر وتعلن العفو عن المتظاهرين

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني ، فكتور يانكوفيتش، وقع اليوم “الجمعة” على مشاريع لقوانين تعلن العفو عن المتظاهرين وإلغاء القوانين المناهضة للتظاهر .

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” أنه في محاولة منه لنزع فتيل الأزمة المشتعلة في البلاد، صوت البرلمان الأوكراني بداية هذا الأسبوع على إلغاء مشروع قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين .

ويعتبر التنازل هو الأول من نوعه الذي يقدمه يانكوفيتش منذ إشتعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نوفمبر الماضي اثر رفضه عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي مقابل علاقات أوثق مع روسيا .

ويدخل هذا العفو حيز التنفيذ فقط إذا أخلت المعارضة المباني الحكومية التي احتلها وأعادوا فتح الطرق التي أغلقوها وسط العاصمة كييف، وأن المتظاهرين قد أمهلوا مدة 15 يوما للتنفيذ من تاريخ نشر الإعلان رسميا في الإعلام ، في حين قد سبق وأن رفض زعماء المعارضة هذا الأسلوب .

يذكر أن البرلمان الأوكراني ، قد سبق ودفع عدداً من قوانين التظاهر المناهضة للتظاهر دون مناقشة الحزب الحاكم الموالي للرئيس الأوكراني منتصف الشهر الجاري ؛ مما أدى لاشتعال الاحتجاجات في الشوارع وانحدرت بشدة لأعمال شغب عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

أ ش أ