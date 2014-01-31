نقل محمود الخضيري إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية

وأضافت مروة فى تصريح لها ، قائلة “للأسف تمت عملية النقل بصورة تعسفية، حيث منعت عنه أدويته لمدة يومين كاملين ومنها أدوية للضغط ومنظم لضربات القلب، مما أدي إلى تدهور حالته الصحية وتم نقله إليالمستشفي للعلاج، وحالته مستقرة الأن، ولكن إلى أي مدي سيستمر هذا التعنت في التعامل؟”. وذلك بحسب مروة الخضيري .