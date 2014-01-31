الولايات المتحدة تبدى قلقها بعد امتلاك روسيا لصاروخ جديد عابر للقارات

أثارت قدرات الصاروخ الروسي الجديد الذي يعرف باسم “روبيج” قلق الأميركيين حتى أنهم يزعمون أن هذا الصاروخ يخرق اتفاق حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وذكرت تقارير صحفية نقلتها وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم ، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى بشكل فعال إلى إيجاد ذريعة لمنع حصول روسيا على أسلحة لا تروق للموقف السياسي للولايات المتحدة .

فقد زعمت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تجريب أحدث صاروخ روسي من نوع “أر أس-26″ (روبيج) أن هذا الصاروخ سيخل بميزان التسلح.

وأشارت الصحيفة إلى أن روز جيتيمولر ، المسؤول عن مراقبة التسلح في وزارة الخارجية الأميركية، أعرب للمسؤولين الروس عن قلقه إزاء قدرات هذا الصاروخ القتالية ، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تستطيع إبراز ما يدل على أن روسيا تنتهك اتفاق الولايات المتحدة و”الاتحاد السوفيتي” بشأن حظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى .

> وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد أعلن في 2013 أن القوات المسلحة الروسية جربت صاروخا أُطلق عليه “روبيج” (أر أس-26).

ومن جانبه وصف دميتري روجوزين ، نائب رئيس الحكومة الروسية ، صاروخ “روبيج” بـ”قاتل مضادات الصواريخ”، أي أن هذا الصاروخ يستطيع اختراق أي شبكة مخصصة لاصطياد الصواريخ (الدرع الصاروخية).

> يذكر أن الرأس المدمر لصاروخ “أر أس-26″ يتبع مسارا لا يمكن التكهن به ولا يمكن بالتالي اكتشافه عندما يتوجه إلى هدفه بعد أن ينفصل عن الصاروخ.

> يشار إلى أن روسيا لم تعلن رسميا مواصفات صاروخ “أر أس-26″ (روبيج) ومداه حتى الآن.

أ ش أ