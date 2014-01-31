أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الولايات المتحدة تبدى قلقها بعد امتلاك روسيا لصاروخ جديد عابر للقارات

Google+ Print
الولايات المتحدة تبدى قلقها بعد امتلاك روسيا لصاروخ جديد عابر للقارات الولايات المتحدة تبدى قلقها بعد امتلاك روسيا لصاروخ جديد عابر للقارات

 

صاروخ روبيج ” العابر للقارات “

أثارت قدرات الصاروخ الروسي الجديد الذي يعرف باسم “روبيج” قلق الأميركيين حتى أنهم يزعمون أن هذا الصاروخ يخرق اتفاق حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وذكرت تقارير صحفية نقلتها وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم ، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى بشكل فعال إلى إيجاد ذريعة لمنع حصول روسيا على أسلحة لا تروق للموقف السياسي  للولايات المتحدة .

فقد زعمت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تجريب أحدث صاروخ روسي من نوع “أر أس-26″ (روبيج) أن هذا الصاروخ سيخل بميزان التسلح.

وأشارت الصحيفة إلى أن روز جيتيمولر ، المسؤول عن مراقبة التسلح في وزارة الخارجية الأميركية، أعرب للمسؤولين الروس عن قلقه إزاء قدرات هذا الصاروخ القتالية ، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تستطيع إبراز ما يدل على أن روسيا تنتهك اتفاق الولايات المتحدة و”الاتحاد السوفيتي” بشأن حظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى .
> وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد أعلن في 2013 أن القوات المسلحة الروسية جربت صاروخا أُطلق عليه “روبيج” (أر أس-26).

ومن جانبه وصف دميتري روجوزين ، نائب رئيس الروسية ، صاروخ “روبيج” بـ”قاتل مضادات الصواريخ”، أي أن هذا الصاروخ يستطيع اختراق أي مخصصة لاصطياد الصواريخ (الدرع الصاروخية).
> يذكر أن الرأس المدمر لصاروخ “أر أس-26″ يتبع مسارا لا يمكن التكهن به ولا يمكن بالتالي اكتشافه عندما يتوجه إلى هدفه بعد أن ينفصل عن الصاروخ.
> يشار إلى أن روسيا لم تعلن رسميا مواصفات صاروخ “أر أس-26″ (روبيج) ومداه حتى الآن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي