الإصابة تجعل “رامسي” يغيب عن آرسنال لفترة تصل إلى 6 أسابيع

أعلن الفرنسي ارسين فينغر مدرب فريق ارسنال وصيف متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة 31 يناير، أن لاعب خط الوسط الويلزي الدولي آرون رامسي سيغيب عن صفوف الفريق لفترة تصل الى ستة أسابيع.

وأوضح فينجر للصحفيين قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل: “سيغيب (رامسي) لفترة من أربعة الى ستة اسابيع”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “هذه ضربة موجعة لنا، لأننا سنفتقد لجهود ثيو والكوت ايضا، لفترة طويلة بالفعل. كما سيغيب ماتيو فلاميني لأربع مباريات بسبب الايقاف”.

وتابع فينجر قوله: “كنا نملك العديد من اللاعبين في هذه المراكز لكن ليس الان”.

وبدأ آرون رامسي (23 عاما)، الموسم بقوة وسجل 13 هدفا بنهاية نوفمبر الماضي، تصدر خلالها ارسنال الدوري، ولكنه غاب عن فريقه منذ 26 ديسمبر الماضي، بسبب اصابة في الفخذ.

وفقد ارسنال الصدارة بعد سقوطه في فخ التعادل (2-2) أمام ساوثهامبتون يوم الثلاثاء الماضي، فاستغل مانشستر سيتي تعثر المدفعجية، واعتلى الصدارة بغد فوز الساحق على توتنهام هوتسبير (5-1) في اليوم التالي.