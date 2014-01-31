“الجربا”: الوفد الحكومي السوري لم يقدم التزاماً جدياً في “جنيف-”2

أكد رئيس الوفد السوري المعارض المشارك في جنيف-2 ان الوفد الحكومي لم يقدم أي “التزام جدي” في المفاوضات التي اختتمت الجمعة، مشدداً على مشاركة المعارضة في الجولة المقبلة التي حددت مبدئياً في العاشر من فبراير.

وقال الجربا في كلمة ألقاها بعد انتهاء المفاوضات “نعلن اليوم لأصدقائنا انه لا يمكن الحديث عن التزام جدي حصل من قبل ممثلي الاسد رغم اننا التزمنا بإنجاح مؤتمر جنيف 2، ومع هذا فإننا نجدد التزامنا بالعودة الى جنيف في الجولة الثانية لاستكمال الحل السياسي وعلمية انتقال السلطة للشعب السوري”.

وذكر الجربا، حصول المعارضة على “وسائل الدفاع” على الأرض، مؤكداً أن “التسليح سيزداد” حتى التزام النظام السوري بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

وأشار الجربا إلى أن “ربطنا سلفاً حضورنا جنيف- 2 بتوفير وسائل الدفاع عن شعبنا على الأرض. أطمئنكم بأن تعهدات الدول أصبحت نافذة”، مضيفاً “سيزداد التسليح الدفاعي لثوارنا المدافعين عن عرضنا وكرامتنا كما ونوعا حتى يلتزم النظام بحرفية جنيف-1 الذي يمهد الى تجريد بشار الاسد من كل صلاحياته”.