طائرة بدون طيار تعاود التحليق فوق منزل سمير جعجع بلبنان

أعلن حزب القوات اللبنانية ، عن عودة طائرة مجهولة الهوية للتحليق خلال ساعات الفجر الأولي ، فوق المقر العام لحزب القوات اللبنانية ، ومنزل رئيس الحزب سمير جعجع في منطقة معراب الجبلية شمال شرقي بيروت .

وأوضح الحزب في بيان له ، أن الطائرة المجهولة تحلق فوق المقر على علو منخفض وأصبح صوتها معتادا وشاهدها حرس حماية المقر بالعين المجردة ،حيث لاحظوا أن لونها أبيض ويبدو أنها طائرة دون طيار .

وأشار الحزب إلى أنه تم إبلاغ قيادة الجيش اللبناني بالواقعة ، حيث وعدت بإنها ستتابع الموضوع عن كثب.

وكان “جعجع”، قد أثار مؤخرا مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ، موضوع تحليق طائرة فوق مقره في حين استبعدت أوساط حزبه أن تكون الطائرة إسرائيلية ، وملمحة إلى احتمال أن تكون تابعة لحزب الله ، ومحذرة من أن تكون ضمن مخطط لاغتيال جعجع بعد أن فشلت محاولة سابقة بإطلاق النار عليه من مرتفع يطل على مقره المحصن خلال تريضه في حديقته .

أ ش أ