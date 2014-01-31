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مارتينو: وقت الخطأ انتهى

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مارتينو: وقت الخطأ انتهى مارتينو: وقت الخطأ انتهى

برشلونة، (إفي): اعترف الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو المدير الفني لبرشلونة بأن فريقه دخل مرحلة حاسمة من الموسم، "انتهى فيها هامش الخطأ" في البطولات الثلاث التي ينافس عليها.

وأقر المدرب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فالنسيا غدا السبت في الدوري الإسباني: "لا يمكننا التفريط أكثر. مباراة غد أمام فالنسيا مهمة، مثل نصف نهائي كأس الملك، مثل مواجهة مانشستر سيتي" في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق، اعترف بأن منافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قد يعانيان من الإرهاق "البدني والذهني" إزاء مواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أن لاعبيه تنتظرهم أيضا مواجهة صعبة أوروبيا، أمام واحد "من أعتى" فرق القارة.

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